¿Cuál es la historia que hay detrás del logo de los Rolling Stones?

Es una imagen icónica que todo el mundo conoce. Es el mejor símbolo para una de las mejores bandas de rock del mundo… ¿pero qué significa realmente?

El logo de Rolling Stones como marca corporativa de una banda de rock es inmejorable. Durante más de 45 años, la boca y la lengua abiertas han dado la vuelta al mundo y es una de las imágenes más reconocibles por cualquiera. Se ha hecho merchandising de todo tipo estampando este logo en ropa, complementos y todo tipo de objetos.

La imagen de la lengua y labios, siempre se ha dicho, está basado en la cara inconfundible del líder de los Stones, Mick Jagger. Pero eso no es así exactamente.

En abril de 1970, John Pasche era un estudiante de arte de 25 años cuando recibió una llamada en busca de un artista para trabajar en un póster para una próxima gira de Rolling Stones. Jagger había visto los diseños de Pasche en su carrera final ese año, y se puso en contacto con él. Satisfecho con su trabajo, Jagger encargó a Pasche que idease un logotipo para la nueva compañía Rolling Stones Records, que se estaba preparando para lanzar el material de la banda. Originalmente, el encargo era para “un logotipo o símbolo que se pueda utilizar en papel de carta y como una tapa para el libro de prensa”.



La inspiración de Mick Jagger fue un corte de periódico que había visto que mostraba a la diosa hindú Kali, con una lengua puntiaguda. En la mitología hindú, Kali simboliza la muerte y el tiempo, pero también es una poderosa figura femenina.

Pasche lo ha comentado en alguna ocasión: “Mucha gente me pregunta si me basé en los labios de Mick Jagger., y debo decir que inicialmente no. Pero podría haber sido algo que estaba en mi inconsciente y que también encajaba en la idea básica del diseño. Fue una serie de cosas”.

El artista tardó aproximadamente dos semanas en terminar el logotipo, trabajando todas las noches, y por él recibió 50 libras. Apareció por primera vez en el álbum Sticky Fingers en abril de 1971, y se ha utilizado desde entonces. Tiene Pasche además la clave por la cual el diseño ha resistido la prueba del tiempo: “es una declaración universal, a sacar la lengua a la autoridad, una símbolo de protesta que han utilizado varias”. Y añade: “Cuando salgo de vacaciones, siempre es una sorpresa cuando alguien a la vuelta de la esquina lo lleva en una camiseta“.