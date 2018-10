La historia de amor de John Lennon y Yoko Ono llegará al cine

Por lo que han avanzado los productores, la película no tocará el asesinato del ex miembro de The Beatles y tratará de ser “una celebración” de las vidas y la relación de la pareja. Aunque todavía no se han cerrado los acuerdos pertinentes, se espera que el film utilice la música creada por Lennon. “Tendremos a Yoko produciendo con nosotros, así que tendremos acceso al material y a todas las canciones“, según Michael De Luca, uno de los productores de la obra, cuyo rodaje podría comenzar a finales del año próximo.

Ono y Lennon, que por entonces estaba casado con Cynthia Powell, se conocieron a finales de la década de 1960, cuando ella era una incipiente artista y él una de las mayores estrellas musicales del mundo. Juntos se convirtieron en activistas por la paz y en símbolos contra la guerra.