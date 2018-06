La hija de Chris Cornell le homenajea con una versión a dúo de ‘Nothing Compares 2 U’

Uno de los homenajes más especiales y emotivos que se dieron en el marco del Día del Padre, que en Estados Unidos se celebra en junio, ha sido el protagonizado por Toni Cornell, hija del fallecido Chris Cornell, que subió a Internet una versión de la canción Nothing Compares to you de Prince cantada a dúo entre ambos.

La joven de 12 años publicó la canción, hasta ahora inédita, indicando que “Papá, te amo y extraño mucho“. Además, agregó que “grabar esta canción contigo fue una experiencia especial e increíble que desearía poder repetir 100 veces y sé que tú también lo harías”. La hija del fallecido vocalista de Soundgarden y Audioslave, de 12 años, ha demostrado haber heredado de su padre el talento para cantar. También ha publicado un texto en el que se refiere a él: “Grabar esta canción contigo fue una experiencia especial e increíble que desearía poder repetir 100 veces y sé que tú también lo harías”, y agregó: “Papá, feliz del Día del Padre, nada se compara contigo”.



Una de las últimas grabaciones de Chris Cornell fue precisamente tributando a Prince con una versión propia de Nothing Compares to you que puedes revisar aquí.