La gira conjunta de Pearl Jam, Guns N ‘Roses y U2 que estuvo a punto de suceder

1993 estuvo a punto de ser un año recordado para siempre si finalmente hubiera ocurrido una de las giras más redondas que se nos ocurren. Se ha hecho público que U2, Guns N’ Roses y Pearl Jam estuvieron a punto de tocar juntos.

A petición del cantante de Guns N’ Roses, Axl Rose, se iniciaron las gestiones para crear una gira conjunta de los tres grupos, que por aquel entonces se situaban en los primeros puestos de ventas y popularidad como treintañeros estrellas del rock. En aquel año Pearl Jam disfrutaba del éxito de su álbum debut, Ten (1991), y por lo visto, ellos fueron los que echaron abajo la posibilidad de seguir adelante con esta idea.

El antiguo mánager de Guns N’ Roses, Doug Goldstein, ha dado a conocer la noticia en una entrevista: “Pearl Jam habían explotado, habían sacado Ten y estaban a tope. Yo estaba en Tel Aviv, estábamos allí tocando. Axl llegó por la mañana y me dijo ‘no me importa si abrimos, no me importa si no cobramos, quiero hacer un concierto o unos cuantos conciertos con nosotros, Pearl Jam y U2 cerrando. ¿Puedes por favor llamar a todo el mundo?’. Y yo dice que claro”, relata Goldstein.

Prosigue Goldstein en su entrevista asegurando que el entonces mánager de U2, Paul McGuinness, también confirmó que los irlandeses se unían a la gira. Sin embargo, fue al llegar a Pearl Jam cuando su mánager descartó la idea de un plumazo, incluso sin contar con Eddie Vedder y el resto de la banda.