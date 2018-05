La fiesta de cumpleaños más opulenta que se recuerda

Ayer el equipo de M80 Radio lo dio todo en el concierto celebración de los 25 años de la emisora. En una abarrotada Plaza Mayor de Madrid se dieron cita en concierto Gran Cañón, el grupo de Carlos Tarque, Leiva y compañía; Celtas Cortos; Elefantes o los británicos Inmaculate Fools.

Inés Vila y Jorge Sánchez fueron anfitriones de la gala junto al resto de compañeros de M80 Radio. A pesar de no haber pegado ojo esta mañana a las 06.00h han vuelto a madrugar para estar con todos vosotros en directo, y han preguntado por esas celebraciones en las que lo diste todo. Hoy entra en el Club de los 80 Marga, nos escucha desde Mallorca y recuerda el día en el que lo dio todo con su hermana en una fiesta de Menorca, tanto dieron que a las doce de la noche no podían más. Fue corto pero intenso. Bienvenida a la familia Wake Up!

Cualquier excusa es buena para montar una fiesta. Celebrar con música, comida y bebidas espirituosas un aniversario, una boda, un reencuentro con amigos, etc, es algo intrínseco al ser humano.

El Sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin posee una de las mayores fortunas del mundo y su fiesta de 50 cumpleaños fue una de las más opulentas y extravagantes que se recuerdan. Más de 3000 invitados, barra libre de caviar y champán, medallas de oro y la actuación de Michael Jackson, ahí es nada.

No podemos pasar por alto las salvajes fiestas que organizaba Freddie Mercury. El mismo Elton John salía cansado de las reuniones que Freddie organizaba. Camareros desnudos, modelos también desnudas luchando en piscinas y enanos ofreciendo todo tipo de sustancias.

En su 39 cumpleaños Freddie paralizó Munich con tragafuegos, shows de drags y un pastel de cumpleaños de dos metros de altura. Invitados como Mick Jagger, David Bowie, Keith Richards o Rod Stewart iban en avión privado que se les proporcionaba.

