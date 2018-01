La emotiva actuación de Elton John y Miley Cyrus en los Grammy

Elton John sigue con la racha de dúos en la gala de los Grammy con artistas jóvenes. Después de sorprender hace unos años cantando con Ed Sheeran o con Lady Gaga, el artista se ha unido esta vez a Miley Cyrus para interpretar su clásico tema Tiny Dancer.

John comenzó la actuación en solitario en el piano, con una sola rosa blanca en la solapa como guiño al movimiento Time’s Up. Tras el estribillo, la aparición de Miley Cyrus en escena hizo que surgiese la magia entre los dos. La cantante hizo acto de presencia vistiendo un precioso vestido rojo y se encargó de poner voz a la segunda estrofa del éxito de Elton Jonh.

Esta actuación cobra incluso más importancia porque se produce días después de que Elton John anunciara en una multitudinaria convocatoria que dejaría los escenarios después de una gira mundial de tres años.

Miley Cyrus y Elton John también se dedicaron sendas ovaciones, y la joven artista no pudo esconder su emoción al dedicarle unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: “Sir Elton John, no puedo agradecerte lo suficiente por darme el honor de presentarme contigo esta noche en los Grammys. He amado cada momento que he pasado contigo a lo largo de los años y aprecio cada segundo de tu bondad…”. Miley Cyrus también quiso destacar su parte más activista añadiendo algo más a su mensaje de Instagram: “Vamos a patear culos y a seguir luchando por el fin de la epidemia del sida. ¡Todo lo que haces me inspira para seguir trabajando duro y nunca renunciar a todos mis sueños! Te amo mucho!”.