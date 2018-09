La censura musical después del 11-S: diez canciones que fueron prohibidas

En un desmedido intento por parecer políticamente correctos y no ofender ninguna sensibilidad, por demencial que esta pudiera ser, Clear Channel, un conglomerado que agrupa a la mayoría de radios de Estados Unidos, creó una lista con más de 150 canciones censuradas.

Entre ellas, el New York, New York de Frank Sinatra, What a wonderful world de Louis Amstrong, Obladi Oblada de los Beatles o 99 red ballons de Nena. Afortunadamente, muchas emisoras hicieron caso omiso de este índice o eligieron sus propias canciones con más de sentido común. La lista se mantuvo en privado por mucho tiempo, hasta que otros medios de comunicación la filtraron y confirmaron que era verídica. En ella se incluían temas de artistas como AC/DC, Guns N’ Roses, Beastie Boys, The Beatles, Rage Against The Machine, R.E.M., The Strokes y un largo etcétera. Ninguno de estos temas fue escrito a partir del 11 de septiembre, pero se consideraba que sus letras podrían recordarle a la gente esta tragedia y prefirieron sacarlas del aire para no herir sensibilidades.

Rage Against the Machine (Toda su discografía)

Este grupo es un estandarte en la música rock de protesta, esto originó que después del 11-S todas sus canciones fueran prohibidas.

‘Highway to Hell’ – AC/DC

El grupo de rock AC/DC fue uno de los más afectados, pues hasta un total de siete de sus temas fueron censurados para no herir sensibilidades. Una de ellas fue este, uno de los más emblemáticos.

‘Learn to fly’ – Foo Fighters

‘Aprender a volar’ era el título de la canción de los Foo Fighters. Sin embargo esa combinación de palabras resultaba escalofriante para los norteamericanos, por esa razón decidieron sacarla de rotación por mucho tiempo.

‘Lucy in the sky with diamonds’ – The Beatles

Alrededor de la canción de los Beatles giran muchos mitos. Se dice que la letra habla de un viaje psicodélico con ácidos. Sin embargo, después de los atentados a las Torres Gemelas, la canción fue censurada porque sus letras no ayudaban al estado anímico de los estadounidenses.

‘Aeroplane’ – Red Hot Chili Peppers

En otros casos, como esta canción de Red Hot Chili Peppers, el título era la única razón por la que tomar al decisión de prohibir la emisión de ciertas canciones.

‘Brain Stew’ – Green Day

Los chicos de Green Day tienen problemas para dormir y lo expresan en esta canción, que después de lo acontecido el 11 de septiembre, se dejó de transmitir en la radio.

‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

Una escalera al cielo quizá sea un mensaje subliminal o ¿por qué otra causa, este éxito de la legendaria banda fue prohibida?

‘Sunday Bloody Sunday’- U2

Esta canción fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas, en Irlanda. Su título fue considerado hiriente para las sensibilidades de los norteamericanos.

‘What a wonderful world’ – Louis Armstrong

Llama la atención que también entraran en esta lista himnos pacíficos, como es el caso de Imagine de John Lennon o tan positivos como What a wonderful world de Louis Armstrong.

‘Black is Black’ – Los Bravos

Como curiosidad, una canción de una banda española también formó parte de esta selección inapropiada para la cadena, Black is black de Los Bravos.