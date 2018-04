Porqué la biografía de Flea le encantará a cualquier fan de Red Hot Chili Peppers

Encargado de unir ritmo y armonía, el bajista de Red Hot Chili Peppers nunca ha pasado desapercibido en los escenarios. Flea es uno de los personajes más carismáticos del rock y ahora ha anunciado la fecha de su nuevo proyecto.

La esperada biografía del veterano bajista ya se había anunciando hace varios años pero al parecer no había podido terminar de forma satisfactoria. Ahora los editores de la misma han confirmado que se llamará Acid for the Children (Ácido para niños) y será publicada el 25 de septiembre de este año.

Por medio de este libro revelará pasajes un tanto complejos de su vida, desde su infancia y adolescencia hasta su etapa adulta, cuando se convirtió en la irreverente figura pública que conocemos. Lo que pretende contar es su vida de chico de las calles de Los Ángeles, para luego hablar de su experiencia con las drogas, la fama y ahondar en lo referente a su relación con compañeros de banda como Anthony Kiedis, la cual no siempre resulta tan amable como parece.

La sinopsis de este futuro libro ya ha sido dada a conocer y es bastante prometedora: “El icónico bajista y co-fundador de Red Hot Chili Peppers narra la fascinante historia de su vida, al completo con todos los vertiginosos altibajos que esperarías de una rata callejera de Los Ángeles reconvertida en estrella del rock”.