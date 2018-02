La app que cuesta 1000 dólares

Según el INE el 92% de los internautas utilizaron el móvil para conectarse el menos una vez al día. Y es que la mitad de la población mundial está conectada, llegando a los más de 4.000 millones de navegantes.

Estamos rodeados de apps, y compañías como Google y Apple cada vez abren más APIs haciendo que nuestras apps sean cada vez más grandes y complejas, pero seguro que algunas se les escapan.

Por eso esta mañana Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a los oyentes de Wake UP! ¿Para qué inventarían una app? Y desde luego que imaginación no les falta, hoy entra el el Club de los 80 Federíco desde Sevilla, que inventaría una app para medir el metano que expulsa el ser humano cada día. Pues nada, bienvenido a Wake UP!

Si queréis saber cuáles son las aplicaciones más curiosas prestad atención a estas:

I Am Rich: una app inútil por 1000 dólares. Antes de que Apple retirara la aplicación “I Am Rich” de la App Atore para el iphone y el iPod Touch, el desarrollador vendió 8 copias , lo que supone un jugoso aumento en sus beneficios y demuestra que “hay gente para todo” dispuesta a pagar 1.000 dólares por la exclusividad de una aplicación que no hace nada.

Places I´ve Pooped : ¿en cuántos lugares del mundo has ido al baño?

: ¿en cuántos lugares del mundo has ido al baño? Watching Cute Girl : una chica mirándote en la pantalla del móvil TODO EL DÍA

: una chica mirándote en la pantalla del móvil TODO EL DÍA Ruuby Bird: ¿quieres acariciar un pájaro?

Según el informe Digital 2018, los españoles pasan al día 5,20 horas en internet a través de sus smartphones. A veces las app no son nuestras mejores aliadas, por ejemplo cuando queremos escuchar un audio de whatsapp sin que el remitente se entere. El truco es poner el teléfono en modo avión y no dejará rastro.

Apps para conducir, para cocinar, para conocer gente, para casi todo lo que se nos ocurra. Cuidado porque a veces se puede llegar a extremos poco aconsejables como al que llegó esta chica. Envió una nota de audio de Whatsapp de 3 días de duración y por supuesto a roto el récord mundial. Esta venezolana acaba de dejar a todo el mundo en shock. Nosotros nos preguntamos ¿se le acabaría la batería del teléfono?

