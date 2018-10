Por fin podremos ver la actuación completa de David Bowie en Glastonbury 2000

Si existe un festival de música mítico en el mundo, por el que han pasado los mejores artistas y han tenido lugar las actuaciones más increíbles, es el de Glastonbury. Y si hay algún cartel que se recuerda con más fuerza es el de 2000, con David Bowie a la cabeza, que muchos críticos consideran la mejor de la historia de este festival.

Por primera vez, todos aquellos que no pudimos asistir a este momento histórico, podremos disfrutar de Bowie en una de sus actuaciones más celebradas. El 30 de noviembre se pondrá a la venta DAVID BOWIE ‘GLASTONBURY 2000’, un recopilatorio con los 21 temas que sonaron en directo, incluidos Life On Mars ?, Let’s Dance, Under Pressure o Heroes, además de un DVD con el espectáculo íntegro en alta resolución, nunca antes vistos, pues la BBC sólo retransmitió 37 minutos.



Todos los formatos de este lanzamiento incluyen el diario que Bowie escribió en el que documenta de una manera única e inimitable, como se preparó para esta gran actuación:

“A partir de 1990 me pasé el resto del siglo XX sin tener que hacer un solo concierto con las canciones más populares. Sí, sí, sé que toqué cuatro o cinco hits en los últimos shows, pero resistí bastante bien. Luego pensé que… grandes y conocidas canciones llenarían el campo en Glastonbury este año. Bueno, con un par de caprichos, por supuesto..”.

Emily Eavisla, la hija del creador del Festival, señala:

“A menudo me preguntan cuál es el mejor set que he visto aquí en Glastonbury, y la actuación de Bowie en 2000 es siempre la primera en la que pienso. Fue fascinante; él tenía una multitud absolutamente enorme paralizada. Creo que Bowie tuvo una relación muy profunda con Worthy Farm y contó algunas historias maravillosas sobre su primera vez en el Festival en 1971, cuando se quedó en la granja y tocó a las 6 de la mañana cuando salió el sol. Realmente fue un espectáculo muy especial y emotivo”.