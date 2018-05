Kylie Minogue: los 50 años dorados de la estrella australiana

Puede presumir de ser la reina australiana del pop y de haber conquistado el resto del mundo en tiempo récord. Kylie Minogue comenzó en la música casi por casualidad, intentando alargar el éxito conseguido como actriz en su país, y cumple 50 años poco después de haber sacado el décimo disco de su carrera.

Desde el sonido ochentero de Kylie (1988), su primer disco, no se puede acusar a la cantante de haberse acomodado en un sólo estilo de música. Rápidamente se lanzó a la música disco y el pop más bailable con discos como Rhythm of Love o Let’s Get To It. En su último disco, Golden, Kylie apuesta por el country y lo hace con una inmersión plena en este estilo. De hecho, la cantante australiana viajó a Nashville para la composición y grabación de sus nuevas canciones.

Para celebrar este medio siglo en el que la cantante se encuentra en plena forma, ha decidido compartir con todos sus seguidores en las redes sociales imágenes de sí misma cuando sólo era una niña.

“Ya que se acerca mi cumpleaños, pensé que es un buen momento para mirar hacia atrás a través de las décadas. ¡Así que primero, pequeña Kylie! Esta foto fue tomada en casa en Melbourne, Australia, en nuestra habitación del frente por mi tío Noel. ¡¡No sabía que terminaría pasando tanto tiempo frente a la cámara!!

Sigue la australiana repasando su vida con la década de 1878 a 1988, unos años en los que se centra en sus estudios y finaliza sacando a la venta su primer disco: Kylie

Y más tiempo frente a la cámara pasaría Kylie durante su veintena, enlazando el mundo de la música con trabajos en el ámbito artístico como modelo.

Con el nombre de su octavo disco, Fever, titula lo que vivió en la siguiente década, hasta entrar en los 2000, un momento de lo más gratificante donde sacó cinco discos con sus respectivas giras.

También hay lugar en estas actualizaciones para los momentos más duros de la cantante, como el cáncer de mama que sufrió y superó en 2006. “Esta década también me trajo el desafío del cáncer de mama. Con la ayuda de familiares, amigos, equipos médicos y, por supuesto, todos ustedes, lo logramos”, dice.

Con más fotografías de shows, giras, actuaciones y siempre con una sonrisa y buen humor, Kylie Minogue llega a los 50 años cargada de energía y buenos proyectos.