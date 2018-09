Kiss se retiran de los escenarios con el anuncio de una gira final

La propia banda, que ha visitado España este verano, lo ha confirmado durante su aparición en el programa de televisión America’s Got Talent. Kiss se embarcará en una gira de despedida en 2019: One Last Kiss: End Of The Road World Tour.

El propio Paul Stanley ha comentado: “Este será nuestro último tour. Será el más explosivo, el show más grande que hayamos hecho nunca. Los que nos quieren, venid a vernos. Si no nos has visto nunca, es el momento. Este será el show”. A lo que Gene Simmons ha añadido que será un tour que se alargue durante tres años, con paradas “en todos los continentes”.

LIVE AND CRUSHING IT tonight was the greatest way to announce the END OF THE ROAD. This last tour will be our BIGGEST & MOST EXPLOSIVE show ever to thank you all and say goodbye. We will make every night unforgettable for everyone. My gratitude to all. @AGT pic.twitter.com/v3KjclcauP

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 20 de septiembre de 2018