Keith Richards la lía al sugerir a Mick Jagger que se haga una vasectomía

Dos de los Rolling Stones han tenido un encontronazo. El guitarrista Keith Richards ha creado un gran revuelo por unas declaraciones ofrecidas en una entrevista sobre su compañero de escenario, Mick Jagger.

“Mick Jagger es un viejo calentón” confesó el guitarrista en Wall Street Journal. “Es hora de pegar un tijeretazo. No se puede ser padre a esa edad. ¡Esos pobres niños!” dijo Richards, sugiriendo una vasectomía al cantante de 74 años, después del nacimiento de su octavo hijo.

Por la gran cantidad de críticas recibidas, Richards tuvo que salir a disculparse en sus redes sociales: “Me arrepiento profundamente de los comentarios que hice sobre Mick en el Wall Steet Journal, que estuvieron completamente fuera de lugar. Por supuesto, ya me disculpé con él en persona”, escribió en su cuenta de Twitter.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.

— Keith Richards (@officialKeef) 28 de febrero de 2018