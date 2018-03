Keith Richards ha dejado las drogas porque son “flojas y aburridas”

Nunca ha sido un secreto la vida de excesos de Keith Richards. El icónico guitarrista de los Rolling Stones siempre lo ha mostrado sin tapujos, sin embargo, en una reciente entrevista a The Daily Telegraph, ha contado que lleva dos meses din consumir drogas. Richards especifica, de todas formas, que no ha dejado las sustancias por necesidad, sino porque ha perdido el interés en las drogas que cree que con el paso del tiempo se han vuelto “aburridas y flojas”.

“Las drogas que hay hoy en día por ahí no me fascinan lo más mínimo, se han convertido en algo institucionalizado. Además, he probado de todo en la vida, ya no hay nada que me pueda sorprender”, añade el músico. Richards no solo ha dejado las drogas ilegales sino que también está probando la abstinencia, una novedad en su vida. Eso sí, aún mantiene un par de vicios: el tabaco y el café, a los que no piensa renunciar, a pesar de las recomendaciones de sus médicos.

Tampoco asume que sea una decisión irreversible. “No digo que estoy definitivamente lejos de las drogas. En seis meses podría probarlas de nuevo. Pero de momento, por algunos meses, no las he tocado”, admite.

