Joan Baez, en el festival Cap Roig 2018

Un año más, podremos disfrutar de una gran variedad de estilos musicales que van desde el pop más local hasta el rock más internacional, pasando por el folk americano o la fusión más influyente. Vuelve el Festival de Cap Roig con su decimoctava edición del 13 de julio al 22 de agosto de 2018.

La gran dama americana del folk se despide de los escenarios. Joan Baez simboliza por sí sola una generación de artistas comprometidos políticamente. La artista encuentra en el folk una manera de expresar su crítica social y durante cinco décadas, como cantante, activista y embajadora de buena voluntad, ha mantenido el mismo espíritu. Después de numerosos conciertos con las entradas agotadas en estos últimos años, el icono popular Joan Baez regresa al país para algunos conciertos excepcionales, con motivo de su gira de despedida Fare Thee Well y de su nuevo disco que verá la luz en marzo del 2018, Whistle Down The Wind.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com