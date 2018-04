James Blunt, en el festival Cap Roig 2018

Un año más, podremos disfrutar de una gran variedad de estilos musicales que van desde el pop más local hasta el rock más internacional, pasando por el folk americano o la fusión más influyente. Vuelve el Festival de Cap Roig con su decimoctava edición del 13 de julio al 22 de agosto de 2018.

The Afterlove es el quinto álbum de estudio de James Blunt. El nuevo trabajo es la continuación del disco multiplatino Moon Landing. El nuevo single de James Blunt, Love Me Better, muestra a Blunt bajo una nueva luz, gracias en parte a la producción pop moderna y fresca de Ryan Tedder y a sus letras, que combinan un sentido conmovedor con un particular toque de humor clásico y ácido.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com