Jack White, a la cabeza de los 15 nuevos nombres de Mad Cool Festival 2018

Mad Cool Festival 2018 vuelve a poner el listón muy alto en el panorama festivalero al anunciar 15 nuevos nombres para su sólido cartel. Esta extensa tanda de artistas y bandas confirmadas está liderada por Jack White y viene integrada por Wolf Alice, Eels, Toundra, The Big Moon, Leon Bridges, Odesza, James Bay, Rufus T. Firefly, Kevin Morby, Daniel Avery, Richie Hawtin Close, Young Fathers, Blackbear y Biznaga.

Este nuevo grueso de confirmaciones engrosa un cartel muy potente protagonizado por bandas del calibre de Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails o Massive Attack. Todos ellos se darán cita en un acontecimiento sin igual entre el 12 y el 14 de julio en el recinto de Valdebebas – Ifema.

Recientemente se agotaron los abonos para el Mad Cool Festival 2018. El festival madrileño también ha puesto a disposición del público entradas de día y abonos VIP a través de su web oficial.