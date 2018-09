Iván Ferreiro: “Me acuerdo perfectamente del día que nació M80”

Ya ha estado varias veces delante del micrófono de M80. Como Roockie del Mes, Iván Ferreiro nos dejó unos programas brillantes para escuchar en cualquier momento, y esta vez vuelve a acompañarnos para celebrar nuestro 25º aniversario con sus primeros recuerdos sobre la radio y la música de la época.



“Me acuerdo del primer día que nació M80. Yo estaba en el instituto y estaba todo el día en la calle, sólo quería hacer el mal”, nos cuenta Iván sobre los primeros recuerdos que tiene asociados a nuestra radio.

También hemos tenido tiempo de hablar de Los Piratas, el grupo con el que empezó. La banda viguesa, nos cuenta Iván, hizo el grupo para burlarse de su discográfica: “Nos exigieron un single basado en los 80 siendo nosotros un grupo de los 90, y, sorprendentemente, funcionó”.

Germán Coppini decía “No mires a los ojos de la gente”. Pero Iván Ferreiro no sólo nos ha mirado a los ojos, sino que nos ha acompañado en un café muy especial en el que Mónica Ordóñez y un montón de amigos de M80 han podido hablar con él sobre su trayectoria, sus nuevos proyectos y el disco que sale a la venta el 21 de septiembre. En Cena recalentada, el artista homenajea al grupo gallego Golpes Bajos interpretando sus mejores temas. “Antes de Golpes Bajos yo era un niño, me gustaba la música, pero no pensaba en el significado de las letras. Cena recalentada fue la primera canción que entendí”.

Además de una firma de discos y una gira que le llevará a varias ciudades, Iván Ferreiro ya tiene pensado grabar de nuevo las canciones con muchas colaboraciones, algo a lo que el cantante ya está muy acostumbrado.