Iván Ferreiro, Jet, Durand Jones y Ben Howard, entre los 31 nuevos nombres del Mad Cool Festival

El mejor festival del año, Mad Cool, empieza a poner el broche final al que será un cartel recordado durante mucho tiempo. Como viene siendo habitual, han dado ha conocer una nueva tanda de confirmaciones multitudinaria. Un total de 31 nombres nacionales e internacionales que le consagran como una de las citas musicales más variadas y eclécticas posible.

Los últimos confirmados que podremos disfrutar del 12 al 14 de julio son Durand Jones, Ben Howard, Jet, Iván Ferreiro, Dua Lipa, Childhood, Alex Francis, Deaf Havana, Post Malone, The Ninth Wave, Gruppo Di Pawlowski, Slaves, Paul Kalkbrenner, Milk Teeth, Re-Tros, James Holden & The Animal Spirits, Víctor Santana, Weval, Actress, Underworld, Mick Jenkins, Jardín DeLaCroix, Goat Girl, DJ Koze, ELYELLA, Ylia, Lali Puna, PILE, Holy Bouncer, Cora Novoa y Bayonne.

Pop global

Dua Lipa, cantante y compositora británica de origen albanés, llega a la edición 2018 con honores gracias al éxito de su primer álbum homónimo. Publicado el pasado año, es una coctelera en la que se dan la mano el R&B y el pop de forma fresca y sexy. Quizá, esta fórmula es la que ha provocado que los temas de Lipa hayan alcanzado la categoría de himnos y haber conseguido cinco nominaciones en la última gala de los prestigiosos premios Brit.

Post Malone, una de las celebridades más exitosas surgidas en los últimos años en la música estadounidense, visitará Madrid por primera vez y lo hará de la mano de Mad Cool. Su estilo ha sido definido como un cruce entre country, grunge, rap y R&B. Su último single, Rockstar, ha alcanzado los cuatro millones de reproducciones diarias en las principales plataformas de música on line. ¡Métricas de escándalo para un artista nada convencional!

Más electrónica

El dúo británico Underworld, auténticos maestros del techno y el trance, se unen a la propuesta electrónica del festival. Karl Haydée y Rick Smith alcanzaron la fama mundial en los años 90 gracias a su hit Born Slippy (Nuxx): todo un himno generacional que se incluyó en la banda sonora de ‘Trainspotting’. Desde entonces no han dejado de cimentar su estatus como una de las formaciones con más solvencia del género a propósito de álbumes y lives impecables. La representación inglesa también se refuerza con Actress, toda una referencia en sonidos afro futuristas, hipnóticos y vanguardistas.

Contaremos también con Paul Kalkbrenner, DJ y productor alemán que lleva poniendo patas arriba la escena clubbing desde hace décadas. Gracias a su participación en la película ‘Berlin Calling’ alcanzó el estatus de celebridad internacional. Además, entre las filas de la sección electrónica estará el iconoclasta DJ Koze: uno de los artistas más anárquicos (y respetados) de la escena de Colonia.

James Holden presentará en Mad Cool Festival 2018 su ambicioso nuevo proyecto en compañía de su banda The Animal Spirts: un auténtico conjunto de free jazz aderezado con sintetizadores. También disfrutaremos del regreso a los escenarios de Lali Puna, proyecto de la coreana Valerie Trebeljahr, de la propuesta minimalista del dúo holandés Weval y del texano Bayonne.

En el apartado nacional contaremos con la prolífica productora gallega Cora Novoa (primera mujer en alzarse con el premio a la Mejor DJ del año, en los Vicious Awards), el madrileño Víctor Santana y la alicantina Ylia, exresidente de clubs como Nitsa y City Hall, ambos en Barcelona. Pero hay más: ELYELLA llegarán dispuestos a sorprendernos con sus mezclas de temas ajenos y sus propias producciones.

Más rock

El line up se completa con la inclusión de auténticos bombazos, como los muy esperados Jet. La banda de rock australiana liderado por los hermanos Nic y Chris Cester, autores del hit atemporal Are You Gonna Be My Girl?, han vuelto recientemente a los escenarios tras lo que parecía su ruptura definitiva en 2012. Llegarán al festival 11 años después de su último concierto en España.

También contaremos con el explosivo dúo de punk rock inglés Slaves, el brillante soul-rock de Childhood, el noise rock de PILE, la sensibilidad gótica de The Ninth Wave y el experimentalismo del grupo chino Re-Tros también formarán parte de la edición 2018. El rock facturado dentro de nuestras fronteras estará representado por los muy psicodélicos Holy Bouncer y los muy progresivos Jardín DeLaCroix.

Todos estos nombres vienen a sumarse a los que ya conocíamos hasta la fecha, entre los que identificamos a Artic Monkeys, Pearl Jam, Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Massive Attack, MGMT o Tame Impala, entre muchos otros que veremos en vivo en el Mad Cool Festival entre el 12 y el 14 de julio de 2018 en el Espacio Mad Cool en Valdebebas – Ifema).

Con los abonos estándar y VIP completamente agotados, actualmente tan sólo quedan a la venta las dos variantes de entradas de día. Ambas pueden ser adquiridas para las tres jornadas (jueves, viernes, sábado) a través de la web oficial del Mad Cool Festival 2018.