¿Es ‘Hot Fuss’ el mejor disco de The Killers?

La historia reciente del rock no podría ser entendida sin algunos discos que se volvieron clásicos, aún a pesar de contar con poco más de diez años de existencia, tal como sucede con Hot Fuss de The Killers. Este disco debut de la agrupación de Las Vegas se consagró como uno de los mejores en la época en la que el rock vivía un importante revival.

Es así que el 7 de junio del año 2004, Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci lanzaron este LP encabezado por grandes singles que rápidamente se han convertido en clásicos como Somebody Told Me, All These Things That I’ve Done, Smile Like You Mean It y Mr. Brightside.

Con semejante material discográfico, The Killers comenzaron su camino hacia el estrellato, aunque los fans y críticos consideran que se trata de su mejor trabajo, situación que se ve reflejada porque hasta la fecha ha vendido casi 8 millones de copias en todo el mundo.