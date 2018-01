El hijo de David Bowie inaugura un club de lectura en su honor

Estamos cerca de conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento de David Bowie y, lejos de desvanecerse, su presencia está más viva que nunca. El último en encargarse de mantener vigente su legado ha sido su hijo, Duncan Jones, que le ha preparado un bonito homenaje.

Jones, productor, escritor y director de cine, ha inaugurado David Bowie Book Club, un círculo de lectura basado en los gustos literarios del cantante. Lo ha hecho oficial a través de Twitter, donde ha asegurado que su padre era “una bestia de lector” y llegaba incluso a leer un libro al día.

El primer libro a tratar por el club seleccionado ha sido Hawksmoor de Peter Aykroyd. Esta novela de 1985, seleccionada por Bowie como uno de los 100 libros que sí o sí hay que leer, cuenta las historias paralelas de Nicholas Dyer, quien construye iglesias en la Londres del siglo XVIII, para las cuales necesita sacrificios humanos, y Nicholas Hawksmoor, un detective de los años ’80 que investiga los asesinatos cometidos en las mismas iglesias.

My dad was a beast of a reader. One of his true loves was Peter Ackroyd’s sojourns into the history of Britain & its cities. I’ve been feeling a building sense of duty to go on the same literary marathon in tribute to dad. Time allowing…#Read-ItBig’nsTheBrain

