Hacen una petición para que Maryl Streep protagonice a la princesa Leia en “Star Wars” Episodio IX

Hoy 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars, uno de los imperios del cine creado por George Lucas en el que todo está relacionado con la fuerza. “Que la fuerza te acompañe”, la célebre frase en inglés significa “May the forece be with you”. Si la lees en voz alta, sonará una fecha clave: 4 de Mayo.

Esta mañana en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han tenido la visita de Darth Vader y los oyentes han tenido la posibilidad de pedirle una frase que deseaban escuchar con su mítica voz. No lo ha hecho nada mal, ha respondido a todas las peticiones, pero quien entra en el Club de los 80 es Álvaro que nos escucha desde Cádiz y a pedido a Darth Vader que diga la frase “Abogado, estás ahí” de la película El Cabo del miedo. Bienvenido a la familia Wake UP!

Pero, ¿qué hacer el día de Star Wars? Si estás en Londres no te puedes perder la visita al Madame Tussauds, el museo que celebra este día con fiestas temáticas, maratones de las películas o torneos de batallas del Jedi. Hoy su mejor obra de arte tendrá como protagonista a Star Wars.

Los fans de la saga que no puedan estar en Londres este fin de semana pueden celebrar el día de hoy viendo el documental español “I am Your Father”, que rinde homenaje a la figura. David Prowse es el auténtico Darth Vader y a sus 80 años continúa acudiendo a convenciones de admiradores de la saga galáctica. Relata que su relación con George Lucas no es muy buena en la actualidad.

Se rumorea que los fans de Start Wars quieren que Meryl Streep sea la princesa Leia tras la muerte de Carrie Fisher. Esta petición a recaudado más de 8.800 seguidores apostando por Meryl para el Episodio IX.

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema del día: Día Mundial de Star Wars

Desestructurador de noticias Wake UP!

Callejeros Musiqueros: James Brown

¿Quién dijo qué? Darth Vader VS George Lucas