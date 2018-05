Guns N’ Roses reeditan ‘Appetite for Destruction’ con 49 temas inéditos

Con motivo del 30 aniversario del lanzamiento del Appetite for Destruction, Guns N’ Roses ha anunciado una reedición de lujo de este, el disco más emblemático de la agrupación.

El álbum que originalmente contiene los hits Sweet Child O’ Mine, Paradise City y Welcome to the Jungle ha sido remasterizado desde las cintas analógicas originales, y será lanzado este 29 de junio en una edición de boxset que contendrá muchas joyitas para los fans: un total de 73 canciones de las cuales 49 son inéditas, divididas en cuatro discos.

Algunos fans de la banda creen que la salida de esta edición de Appetite for Destruction es el comienzo de algo más grande. Dos de los cuatro discos, dos son LP con la versión remasterizada del álbum mientras los otros, son EP con el Live ‘!*@ Like a Suicide de 1986 y los B-sides de la época (entre 86 y 87) con 25 canciones que nunca fueron lanzadas y que tocaron en las sesiones Sound City del mismo año. A esto se suman dos canciones inéditas de su trabajo con Mike Clink. También, como es costumbre, habrá un libro con fotos nunca antes vistas de Axl Rose e ilustraciones de las 12 canciones que forman parte de Appetite For Destruction.