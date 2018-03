Goo Goo Dolls actuarán por primera vez en Madrid y Barcelona

Conocidos internacionalmente por su himno Iris, Goo Goo Dolls confirma conciertos, por primera vez en sus 30 años de carrera, en Madrid y Barcelona el próximo mes de julio: el día 21 estarán en la sala La Riviera de Madrid; y el 22 en la sala Apolo de Barcelona. Las entradas ya están a la venta en puntos habituales.

En 1998, con el álbum Dizzy Up The Girl, fueron referente mundial del pop-rock americano; pero tras eso, continuaron una extensa carrera donde temas como Slide, Black Balloon, Stay With You, Better Days o Before It Is Too Late se convirtieron en banda sonora de toda una generación. Tienen la friolera de 14 números números 1 y su mayor éxito, Iris, con más de 10 millones de copias en todo el mundo, se mantuvo durante 17 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard, medio que además ha catalogado como el mayor single pop de los últimos 20 años.

Más de diez álbumes de estudio, el último titulado Boxes, publicado el año pasado, dejan claro que Goo Goo Dolls sigue siendo una de las bandas americanas más auténticas y vivas de los 90. Así suenan versionando el gran éxito de Supertramp, Give a Little Bit: