Gene Simmons, vocalista de KISS, odia cantar su éxito ‘I was made for lovin’ you’

El bajista y vocalista de KISS, Gene Simmons, ha admitido que odia interpretar el gran clásico del grupo I was made for lovin’ you porque se ve forzado a cantar como su “abuela”. En una entrevista con OK! Magazine, Simmons ha señalado a ‘I was made for lovin’ you’ como una canción que inicialmente estaba muy lejos de gustarle, pero terminó convirtiéndose en un éxito a pesar de todo.

Simmons recuerda que le gustó la idea inicial de la letra y el ritmo de la canción cuando se la presentó su compañero Paul Stanley, pero no le terminaban de cuadrar los coros agudos que él tendría que hacer. “Me matas, ¿de verdad? ¿Voy a cantar como mi abuela? ‘Do, do, do’. Odio tocar esta canción hasta la fecha. Estadios llenos de gente saltando como langostas bíblicas y yo estoy cantando ‘do, do, do’. Mátame. Todavía hasta este día odio esta canción”, confiesa Simmons.



La periodista entonces le pregunta si después de cuarenta años aún no le ha cogido el punto a la canción, a lo que el músico responde: “Bueno, ¿qué tal si cantas tú esta canción? Tú eres una chica. Yo quiero cantar cosas de tíos“.

I was made for lovin’ you fue lanzada como primer single del disco Dynasty de KISS en 1979. Llegó a vender más de un millón de copias, aunque muchos fans de la banda se vieron decepcionados por su ritmo de música disco. A pesar de ello, es uno de los grandes clásicos del grupo, algo que Simmons también admite. “Lo más divertido es cuando la cantamos en algunos festivales de Europa. Hay bandas muy heavys y cuando tocamos ‘I was made for loving’ you’ tienes a toda esta gente con pinchos en los ojos o huesos atravesando su nariz cantando con nosotros“, continúa en la entrevista. “Es una canción que parece trascender todo”.