Gaz Coombes de Supergrass y Miguel Ríos se enfrentan en el #CursoDel93

Las cintas VHS, el compact disc, el carrete fotográfico… Todos ellos son objetos que prácticamente han desaparecido de nuestra vida, pero que hemos usado y recordamos como si aún los tuviéramos a mano. En 1993, fecha en la que M80 nació, estaban a la orden del día. También fue el año en el que se estrenaron películas míticas como Jurassic Park y La lista de Schindler, y en la que se publicaron algunos discos que se han convertido en verdaderos clásicos, como In Utero de Nirvana, Pablo Honey, de Radiohead o los debuts de The Cranberries y Jamiroquai.

Sometemos a dos grandes artistas muy diferentes a nuestro particular examen del #CursoDel93. Gaz Coombes, el ex líder de Supergrass y Miguel Ríos visitaron nuestros estudios y no pudimos dejar que se fueran sin hacerles unas preguntas sobre este año y sus preferencias.