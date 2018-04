Gary Clark Jr, en las Noches del Botánico 2018

Gary Clark Jr. es un rockero de blues de 33 años, del que podría decirse que es uno de los mejores guitarristas del momento. Respaldado por dos de los mejores álbumes en el Billboard, y gracias a su cover del Come Together de los Beatles, se ha convertido en un artista sólido del rock actual. Ha compartido escenario con muchas leyendas del rock and roll y el blues, como Eric Clapton, B. B. King y los Rolling Stones. Su fusión de blues, rock y soul con elementos de hip hop es su marca distintiva que aporta a la escena moderna. En su primera visita a Madrid tras su aclamado concierto en la primera edición del MadCool, Gary Clrak Jr., viene dispuesto a volver a brillar en la noche madrileña del Botánico.

Un festival diferente

Las características físicas del recinto de la Complutense, con aforo limitado y en un ambiente conectado con la naturaleza, promueven una experiencia íntima, pero en el contexto de un festival. Para sumar emociones y ofrecer una propuesta completa, Noches del Botánico contará nuevamente con un mercadillo de diseño, zona de descanso y oferta gastronómica mediante foodtruckus.

El extraordinario cartel de esta edición confirma que el festival ha entrado a formar parte de las citas ineludibles de Madrid.

Las entradas se pueden comprar en la página de Noches del Botánico y en www.entradas.com.