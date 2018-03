Garbage celebra los 20 años de ‘Version 2.0’ con una reedición imprescindible

“En mi opinión, Version 2.0 es el disco de Garbage por excelencia. Estamos agradecidísimos a las millones de personas que lo acogieron en su corazón cuando se publicó y a todos los que siguen amándolo hoy”. Así se refiere la cantante de la banda, Shirley Manson, a su disco más celebrado.

Razones no faltan para que Garbage vaya a reeditar su legendario álbum, pues además se cumplen 20 años desde que salió a la venta. Version 2.0 ha sido remasterizado para la ocasión e incluye junto al álbum original 10 caras-B de la época. La edición estándar estará disponible en CD y doble vinilo naranja, mientras que la edición deluxe con los temas adicionales estará disponible en triple vinilo con poster y pegatinas, o doble CD. Ambas ediciones estarán también disponibles en las plataformas digitales para descarga y escucha.

El primer adelanto, ya disponible, es la visceral Lick The Pavement:

Cuando se publicó en mayo de 1998, Version 2.0 entró directamente en el nº 1 de la lista de ventas de Reino Unido. El álbum llegó a vender más de 4 millones de copias en todo el mundo, fue nominado a cuatro premios Grammy y a tres MTV Europe Awards. Cuatro de sus singles fueron top 20 en Reino Unido, y sonaron en la radio: I think I’m paranoid, Special, When I grow up y Push it.

La cálida visita de Garbage a M80

Con motivo de la publicación de Strange little birds, el último disco de estudio de Garbage, publicado en 2016, hablamos con el grupo, que nos visitó en nuestros estudios de Madrid. Puedes ver la entrevista aquí: