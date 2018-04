Gana 8000 euros por el mejor diseño de la habitación del futuro

Una cadena hotelera busca a diseñadores para crear la habitación del futuro en su tercera edición del Concurso de Innovación y Diseño de Espacios Hoteleros Hotel Lab. El concurso está dirigido tanto a estudiantes como ha profesionales del diseño, arquitectura y el interiorismo con un premio de 8.000€ al primer ganador.

Como no, en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez no han podido evitar recordar la decoración de sus respectivas habitaciones de su adolescencia. Por su puesto lo han compartido con los oyentes y han preguntado, qué decoraba vuestras habitaciones de adolescentes.

Este es el poster que adorna la habitación de una de las oyentes de Wake UP!, Maite Romero, con logo de M80 Radio incluido. Amante de M80 Radio y de Supertramp.

Y Marina, que nos escucha desde Madrid, nos cuenta que es Kurt Cobain y Obama quienes decoran su habitación, por eso hoy ha entrado en el Club de los 80. Bienvenida a la familia Wake UP!

Medallas, copas de campeonatos de artes marciales, fotos de los deportistas de la época, y como no, los posters de los artistas que no faltaban en casi ninguna de nuestras habitaciones. Y es que, si el hogar es el castillo del hombre, la habitación es el de un adolescente.

Algunas de las decoraciones de los adolescentes en los 80:

Mecano

Hombres G

Nirvana

Madonna

No podían faltar tampoco aquellas colecciones de regalos promocionales de la época, algunas latas de refrescos, muñecos, cromos o tebeos:

Peluches

Cromos

Cintas de cassette

