Freddie Mercury “sin censura”: todo lo que ocurrió en la fiesta “Sodoma”

Seguro que alguna vez has efectuado gastos extraordinarios con motivo de alguna celebración en particular. Y es que, ¿quién no ha tirado la casa por la ventana en alguna ocasión?

Con motivo de la celebración de la Super Bowl el pasado fin de semana en Wake UP! hemos preguntado a nuestros oyentes en ¿qué situación tiraron la casa por la ventana?

La Super Bowl es el evento deportivo más importante del año en EE.UU que reúne a más de 100 millones de personas pegadas a sus televisores y otras miles en el U.S. Bank Stadium de Mineappolis. El gasto que supone la organización de este evento es enorme, desde los de 1.035 millones de alitas de pollo a los 14.000 millones de patatas fritas. ¡Esto si que es tirar la casa por la ventana!

Algunos pueblos de España tampoco se escatiman a la hora de organizar sus eventos locales, podemos destacar:

Los músicos no son de los de quedarse atrás en darlo todo, alguno más caprichoso que otro, recordamos la fiesta “Sodoma” de Freddie Mercury y Queen. Sin planearlo, Mercury hizo la fiesta más excesiva y alucinante de la historia del rock jamás superada por nadie.

Fue un 31 de octubre de 1978, Freddie Mercury bajaba del escenario en el Civic Auditorium de Nueva Orleans. Freddie no se imaginaba lo que estaba por llegar aquella noche que pasó a la historia.

Freddie había invitado a 500 privilegiados al Fairmont Hotel, estrellas del rock, cine, periodistas y amigos. En la entrada los asistentes eran recibidos por un grupo de enanos hermafroditas que ofrecían cocaína en bandejas de plata que llevaban atadas en sus cabezas. Camareros desnudos ofrecían ostras y caviar, magos realizaban trucos increíbles, encantadores de serpientes, contorsionistas, traga fuegos, strippers transexuales, mujeres gordas en tanga, otras fumando cigarrillos por la vagina y modelos en bañeras llenas de hígado crudo. Aquella noche tampoco faltó servicio de sexo oral en los baños a cargo de profesionales.

Esa noche Freddie Mercury consciente de aquel acto perverso, dijo: “la mayoría de los hoteles ofrecen servicios de habitaciones a lo huéspedes, este les ofrece servicio de labios”.

