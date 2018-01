Franz Ferdinand viajan a los 80 en su nuevo single, ‘Feel the love go’

Es uno de los discos que esperamos con más ganas este año. Franz Ferdinand están a punto de estrenar Always Ascending, la fecha elegida es el 9 de febrero, y acaban de lanzar un adelanto del mismo: Feel the love go.

En este nuevo álbum, tal y como podemos comprobar con este nuevo single, los de Glasgow parecen buscar un sonido ochentero, y donde antes había guitarras ahora son los sintetizadores los que marcan el carácter de las canciones.

El 17 de marzo será el día en el que veremos a Franz Ferdinand presentando su nuevo disco en Madrid (Sala La Riviera). Los escoceses también se dejarán ver por nuestro país este verano para actuar en el Mad Cool 2018.