Foo Fighters y Guns N’Roses se reconcilian con una brutal actuación en directo

El tiempo lo cura todo. Poco queda ya de aquella pelea en los años 90 entre Nirvana y Guns N’ Roses en la que se disputaban la cima del rock a nivel mundial. Después de varios insultos cruzados en aquella época, en 2015, cuando Axl se quebró la pierna y decidió continuar con la gira, Grohl le prestó su trono especial que había usado en vivo ante la misma situación.

HUGE THANK YOU to Dave Grohl for the use of his rock Throne! An amazing gesture!Words rn’t enough!! Makes all the difference up there!🎙🎛🔥🎸🎯💥

— Axl Rose (@axlrose) 10 de abril de 2016