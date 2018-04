Fleetwood Mac vuelve a las listas de éxitos con ‘Dreams’ gracias a un meme

Dreams, el single de Fleetwood Mac incluido en su álbum Rumors (1977), que fue un éxito con 40 millones de copias vendidas, ha vuelto a las listas de éxitos en Estados Unidos.

Ha sido gracias a un meme de Twitter subido por un usuario en el que la canción se usa para acompañar imágenes de la compañía de baile de una banda. La canción se ubica en este momento en el nº 14 de la lista Hot Rock Songs de Billboard.

“Fleetwood Mac’s music is so boring, you can’t even dance to it” Me, an intellectual: pic.twitter.com/2QmrFycHy2 — i m m i g r ❀ n t (@bottledfleet) 22 de marzo de 2018

Por el momento, ha sido retuiteado más de 140.000 veces, lo que ha provocado 2.000 descargas y 1.900 reproducciones en streaming de Dreams, un aumento del 24%. Rumors, que encabezó los mejores álbumes de rock de Billboard por un tiempo récord de 31 semanas consecutivas en su lanzamiento, saltó al nº 13 en esa tabla.

El meme como impulsor de éxitos

No es la primera canción en beneficiarse de la cultura del meme. El productor estadounidense Baauer alcanzó el número 1 en los EE.UU. en 2012 con su canción Harlem Shake después de que se convirtiera en el respaldo de una locura dance de video web, mientras que Never gonna give you up de Rick Astley tuvo una segunda vida después de ser usada como una broma que se llamó rickroll.