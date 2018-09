El flashmob de los trabajadores del aeropuerto donde trabajó Freddie Mercury

Llegó a ser una de las estrellas más grandes de todos los tiempos, pero antes de conseguir dedicarse a la música, Freddie Mercury trabajó como vendedor de ropa y como trabajador del servicio de equipaje en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Para conmemorar este 5 de septiembre el cumpleaños del cantante de Queen, Heathrow y British Airways dejaron por un momento sus funciones para homenajearle de una forma muy especial. La terminal 5 completa se sorprendió cuando los trabajadores del servicio de equipaje interpretaron una coreografía inspirada en los movimientos de Mercury, donde no faltó el mítico I Want To Break Free.



Además, para celebrar el cumpleaños del cantante, los clientes llamados Freddie, Frederick o con su nombre real, Farrokh, fueron invitados junto a sus acompañantes a usar la sala First de British Airways, a la que accedieron por el exclusivo First Wing.