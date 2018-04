El festival O Son Do Camiño cierra el cartel y anuncia entradas de día

Ya tenemos en nuestras manos el cartel final de la primera edición de O Son do Camiño, tras la incorporación de siete nuevas bandas. Además, se presenta el reparto por días y se informa de las entradas de días sueltos después de que los abonos se agotaran en cuestión de horas.

Artistas de renombre internacional actuarán el próximo mes de junio en Santiago de Compostela. El evento tendrá lugar está encabezado por artistas y bandas como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

El cartel del macrofestival lo integran también León Benavente, The Gift, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale, Talisco, Morgan, Rufus T. Firefly y Plya. Además, habrá una nutrida representación de grupos gallegos como Novedades Carminha, Triángulo de amor bizarro, Eladio y los seres queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia. Y aún podrían sumarse nuevos nombres.

Entre los grupos que se añaden a la programación, destacan DJ belga Lost Frequencies, Residente, el fundador y vocalista de los famosos Calle 13, montará una gran fiesta para todos nosotros y presentará su álbum debut. El holandés Don Diablo será otro de los DJs y productores de EDM encargados de cerrar otra de las jornadas, uniéndose al ya anunciado Martin Garrix,

En lo nacional, no podía faltar una de las bandas gallegas más queridas del panorama garage-punk, Terbutalina. Los mallorquines L.A. también se apuntan a la cita gallega, liderados por el mítico Luis Alberto Segura, y se vendrán a presentar su último trabajo, King of Beasts. Por último y no menos importante, el divertido y desvergonzado directo de los madrileños Sexy Zebras, quienes nos aseguran un desenfrenado concierto en el que no faltarán todos sus éxitos.