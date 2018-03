Artistas de renombre internacional actuarán los días 28, 29 y 30 mes de junio en el festival O Son do Camiño, la primera cita prevista en la antesala del Xacobeo 2021. El evento tendrá lugar en O Monte Do Gozo de Santiago de Compostela y está encabezado por artistas y bandas como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

El cartel del macrofestival lo integran también León Benavente, The Gift, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale, Talisco, Morgan, Rufus T. Firefly y Plya. Además, habrá una nutrida representación de grupos gallegos como Novedades Carminha, Triángulo de amor bizarro, Eladio y los seres queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia. Y aún podrían sumarse nuevos nombres.

Los 20.000 abonos que pusieron a la venta se agoten en menos de dos horas. El Festival anunciará su programación por días y pondrá las entradas para cada uno de ellos a la venta próximamente.