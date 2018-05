Un estudio de tatuajes de Valencia recupera la esencia de la frase: “Amor de madre”

Ayer fue el Día de la Madre, una fecha que se celebra en España el primer domingo de mayo, los hijos demuestran su amor y cariño a sus madres. Sin embargo, el Día de la Madre no se celebra en la misma fecha en todos los países y, desde luego, no siempre ha tenido el mismo sentido a lo largo de la historia.

Desde Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han hecho su particular homenaje recordando esas míticas frases que han salido la boca de casi todas las madres del mundo. ¿Qué frases recuerdas de tu madre?

Como vaya yo y lo encuentre…

¿Tú te crees que soy el Banco de España?

Como te caigas, vas a cobrar

Seguro que algunas de estas expresiones han estado presentes en vuestra infancia. Hoy es la frase de la madre de Mª Dolores, que nos escucha desde Barcelona, la que ha hecho que entre en el Club de los 80. “- Mamá todos van a la fiesta. – No, no vais todos porque tú no vas”. Bienvenida a la familia Wake UP!

Libros, canciones, películas o incluso tatuajes han homenajeado a las madres a lo largo de la historia. Es la mítica frase: “Amor de madre”, que a priori nos traslada irremediablemente a la cárcel o a la mili la que por muchos años fue líder en los tatuajes de la piel. El pasado 6 de mayo el estudio de César López Tattoo de Valencia intentó que todo el mundo se pintará la piel para recuperar esa esencia, todo un récord.

Algunas canciones dedicadas a las madres:

Julia, de The Beatles

Tie Your Mother Down, de Queen

Live forever, de Oasis

Mama liked the roses, de Elvis

Y es que ser madre no significa sólo cambiar pañales o cambiar biberones. Significa tener una razón de ser para el resto de tu vida. Si hay un amor que podamos llamar verdadero es el amor sincero de una madre, un amor que a su vez es eterno, infinito e incondicional. Y aunque pasen los años estas otras frases vivirán con nosotros y las pasaremos de generación a generación:

¿Vienes a comer el sábado?

¿No tienes frío?

¿Has hablado con tu hermano?

Hij@, me he hecho un perfil en Facebook

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema del día: frases de madres

Desestructurador de noticias Wake UP!

ManipulAudios Wake UP!

¿Quién dijo qué? Madonna VS Carmina Barrios