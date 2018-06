Estos son los horarios de Mad Cool Festival 2018

Ya están disponibles los horarios y disposición por escenarios de la tercera edición de Mad Cool 2018. El festival que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio de 2018 en el Espacio Mad Cool situado en Valdebebas – Ifema, en el área norte de la ciudad de Madrid. El festival contará con un total de siete escenarios (dos más que en 2017) y son: Mad Stage, Cool Stage, Koko Stage, Madrid Radio Station Stage, The Loop, Mondo Sonoro Stage y Thunder Bitch Stage.

Artic Monkeys, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode o Massive Attack encabezan un cartel con 121 artistas de primera línea nacional e internacional, entre los que se incluyen nombres como Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Dua Lipa, Franz Ferdinand, Kasabian, Underworld, Snow Patrol, Justice, Post Malone, Alice In Chains, Iván Ferreiro, Fleet Foxes, Richie Hawtin o MGMT.

