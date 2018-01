Eric Clapton confiesa que se está quedando sordo

El cantante y guitarrista Eric Clapton ha revelado en una entrevista con la cadena BBC 2 que se está quedando sordo y que podría complicar sus actuaciones. El artista ha aclarado que su enfermedad se debe al tinnitus, una dolencia que consiste en notar golpes y sonidos fuertes en el oído que no provienen de ninguna fuente externa.

“Lo único que me preocupa a mis 70 años es poder ser prolífico”, asegura Clapton. “Me estoy quedando sordo y mis manos apenas funcionan. Espero que la gente venga y me vea, quizás más porque soy una curiosidad. Es increíble para mí seguir aquí“.

El dolor en las manos se debe a que Clapton padece neuropatía periférica, una enfermedad que le ocasiona dificultad al tocar la guitarra. En 2018 tiene previstos pocos conciertos, entre ellos uno el próximo 8 de julio en Hyde Park (Londres). Hace ya un par de temporadas que aseguró que se retiraría a los 70 años, algo que por suerte no ha cumplido.

Tinnitus, muy común entre los músicos

Los tinnitus son un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. Noel Gallagher es uno de los artistsa que padece este fenómeno, como declaró: “Tengo un extraño zumbido en mis oídos por tocar la guitarra desde hace veinte años. Pero lo he pasado tan bien que si tuviera que morir de una enfermedad cerebral, sabría que ha merecido la pena”, explicó entonces.

Lo mismo le ocurre al vocalista de Coldplay, Chris Martin, como reveló en 2012: “Ahora, en los conciertos todos usamos tapones auditivos hechos a medida o auriculares para monitorizar el sonido. Desde que he comenzado a proteger mis oídos mi condición no ha empeorado. Toco madera”, fijo.

Neil Young también se ha visto afectado por el tinnitus. Sus capacidades auditivas se vieron afectadas durante la grabación del disco Weld de 1991, y se vio obligado a alejarse de la música durante el siguiente año.