El emotivo homenaje de Paul McCartney a John Lennon en la manifestación contra las armas

El exmiembro de los Beatles Paul McCartney ha sido uno de los protagonistas de la última manifestación contra las armas en Nueva York. El músico se unió a la marcha de Nueva York para exigir mayores controles en la venta de armas de fuego e hizo un homenaje a John Lennon, que murió víctima de un disparo en 1980.

El músico llevaba una camista donde se podía leer “Podemos acabar con la violencia armada”. En declaraciones a los periodistas, McCartney recordó que cerca del lugar donde se encontraba murió uno de sus “mejores amigos”, aludiendo a John Lennon, asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman.

John Lennon fue asesinado por un fan delante de su esposa cerca de la entrada del edificio en el que vivía. En ese momento, su muerte abrió el debate sobre el control de armas, pero esa reforma sigue sin producirse. La manifestación de Nueva York forma parte de numerosas protestas convocadas en muchas ciudades del país, aunque la mayor se ha celebrado en Washington, con la participación de cerca de medio millón de personas.

“One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it’s important to me,” says Paul McCartney, remembering his Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York City https://t.co/u4aBKWC1Jb pic.twitter.com/8Jnjn8A3xH

— CNN (@CNN) 24 de marzo de 2018