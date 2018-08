Elvis Presley: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de él

Hace 41 años que nos dejó Elvis Presley. El cantante y actor murió a los 42 años de edad, tras una exitosa carrera que marcó un antes y un después en el mundo de la música. El ‘Rey del rock and roll se convirtió en un icono cultural. Su nombre, su imagen y su música han ido sobreviviendo al paso de los años y, tras cuatro décadas de su muerte, es difícil encontrar a alguien que no sepa quién es. Sin embargo, el mito en el que se ha convertido hace que circulen leyendas sobre su figura. Recopilamos ocho datos ciertos que quizá no sepas sobre él.

1. Tuvo un hermano gemelo

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, pocos minutos después que su hermano gemelo, Jesse Garon Presley, que murió. Sus padre no tuvieron más hijos, por lo que terminó siendo hijo único y entabló una relación muy estrecha con sus padres, Vernon y Gladys.

2. Sus padres le ayudaron a descubrir su pasión

Cuando era un niño Elvis quería una bicicleta, pero sus padres, a pesar de los esfuerzos, no consiguieron comprársela. A cambio le regalaron una guitarra con la que el joven Presley descubrió su pasión.

3. Era deportista

El chico del tupé también fue prodigioso en el mundo del deporte. En el año 1960 consiguió el cinturón negro en karate, gracias a su amigo y maestro Ed Parker. El certificado lo llevó en su cartera hasta el día de su muerte.

4. Su tupé necesitaba tres tipos de productos para el pelo

Su icónico tupé necesitaba tres aceites para el pelo diferentes. La parte delantera la levantaba con una fuerte cera, la parte de arriba la engrasaba con aceite y la trasera con vaselina. De este modo su pelo lucía perfecto en cada actuación.

5. Graceland, visita obligada

La mansión que Elvis compró para sus padres, Graceland, es la segunda más visitada de los Estados Unidos, después de la Casa Blanca. En la ciudad de Memphis es una de las mayores atracciones turísticas. En cada aniversario de su muerte sus fans se reúnen allí para recordarle.

6. El ‘sandwich Elvis’

Su bocadillo favorito acabó adquiriendo el nombre de ‘Elvis’ en su honor. Dicho tentempié lleva plátano, tocino y mantequilla de cacahuete, dentro de dos rebanadas de pan de molde.

7. Una mascota poco habitual

Elvis tuvo muchas mascotas, pero la más especial fue Scratter. Un simpático chimpancé que bebía alcohol y miraba debajo de las faldas de las invitadas que acudían a Graceland.

8. Dos cantantes intentaron colarse en su mansión

Bruce Springsteen trató de saltar la valla de su casa en 1976 y terminó siendo detenido por la policía. Ese mismo año también lo intentó Jerry Lee Lewis, pero este con una pistola en mano y con la intención de matar a ‘el Rey’.