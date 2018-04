Elvis Costello, en las Noches del Botánico 2018

Elvis Costello llega a Madrid con su impetuoso y airado look, con gafas audaces, un talento inmenso y el descaro de ser el primero en robar el título del ‘Rey del Rock ‘ N ‘Roll’. A día de hoy, Costello, de 62 años, es un melómano que fusiona géneros de una forma ingeniosa, fascinante y con una ejecución magistral.

Su álbum debut aclamado por la crítica, My Aim Is True, fue lanzado en 1977, y sus primeros tres álbumes aparecieron en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. Ha ganado incontables premios a lo largo de su carrera, incluido un Grammy Award, y ha sido nominado en dos ocasiones para el Brit Award al mejor cantante masculino británico. En 2003, Costello and the Attractions fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y En 2004, la revista Rolling Stone colocó a Costello en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

Un festival diferente

Las características físicas del recinto de la Complutense, con aforo limitado y en un ambiente conectado con la naturaleza, promueven una experiencia íntima, pero en el contexto de un festival. Para sumar emociones y ofrecer una propuesta completa, Noches del Botánico contará nuevamente con un mercadillo de diseño, zona de descanso y oferta gastronómica mediante foodtruckus.

El extraordinario cartel de esta edición confirma que el festival ha entrado a formar parte de las citas ineludibles de Madrid.

Las entradas se pueden comprar en la página de Noches del Botánico y en www.entradas.com.