Elton John sonará en las voces de Coldplay, The Killers o Lady Gaga

Después de anunciar que se retirará de los escenarios después de una gran gira mundial de tres años, Elton John ha anunciado nuevo álbum. Lleva por título Revamp y será una selección de sus canciones clásicas interpretadas por artistas como The Killers, Lady Gaga, Florence & The Machine, Queens Of The Stone Age y muchos más.

El lanzamiento será el 6 de abril, e incluirá versiones reinventadas de éxitos como We All Fall In Love, Candle In The Wind y Your Song con las voces de amigos de Sir Elton y colaboradores anteriores que también incluyen a Coldplay, Ed Sheeran, Sam Smith, Miley Cyrus y Mumford & Sons.

“Es una gran cumplido cuando un artista ama suficiente tus canciones como para usar su tiempo y su esfuerzo en reinventarlas. Como compositores, Bernie y yo nos emocionados cuando músicos que admirados y respetamos eligen dar su toque único a nuestras canciones”, ha dicho Elton John que asegura que “esto quiere decir que nuestra música aún es relevante y que nuestras canciones aún alcanzan nuevas audiencias. Les damos las gracias a todos los artistas por su generosidad”.

La lista de canciones para Revamp es la siguiente:

‘Bennie And The Jets’ – Elton John, P!nk and Logic

‘We All Fall In Love Sometimes’ – Coldplay

‘I Guess That’s Why They Call It The Blues’ – Alessia Cara

‘Candle In The Wind (2018 Version)’ – Ed Sheeran

‘Tiny Dancer’ – Florence +The Machine

‘Someone Saved My Life Tonight’ – Mumford & Sons

‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’ – Mary J. Blige

‘Don’t Go Breaking My Heart’ – Q-Tip featuring Demi Lovato

‘Mona Lisas and Mad Hatters’ – The Killers

‘Daniel’ – Sam Smith

‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ – Miley Cyrus

‘Your Song’ – Lady Gaga

‘Goodbye Yellow Brick Road’ – Queens of the Stone Age

El mes pasado, Queens Of The Stone Age presentó su cover de Goodbye Yellow Brick Road en vivo con Mark Ronson, después de la contribución de Sir Elton a su aclamado álbum Like Clockwork. También grabó el single navideño Joseph Better You Than Me con The Killers y ha actuado y grabado con Lady Gaga en numerosas ocasiones.