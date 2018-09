El ejemplo del músico que toca la guitarra sin brazos

Hace 27 años que Nirvana publicaba ‘Nevermind’ que es igual a : No importa. Es uno de los míticos álbumes de la banda. Canciones como Smells Like Teen Spirit o Come as you are son algunas de las que contiene uno de los discos más icónicos del siglo XX. Pero lo que todo el mundo recuerda del álbum es su mítica portada. En ella, la imagen de un bebé desnudo nadando en una piscina junto con un billete de un dólar como anzuelo..

Esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han arrancado la semana preguntado a los oyentes de Wake UP! por esas cosas o momentos a los que no les das importancia, ¿cuándo le quitaste hierro al asunto? Y es que a veces es la mejor opción, quitarle importancia a esas circunstancias complicadas.

Es el ejemplo de Mark Goffeney, un músico californiano que nació sin brazos y que toca la guitarra con los pies. Esto si que es quitarle hierro al asunto!

También le quitó importancia la novia de un mariachi que fue a cantar bajo su balcón y resultó que estaba casada y fue el marido de esta la que contrato al “novio”. El mariachi terminó confesando que no sabía que ella estaba casada.

A veces deberíamos poner en práctica algunas técnicas para no pensar demasiado:

Es importante distraerse

Dedicar treinta minutos para pensar en exceso, y después olvidarte

Hablar con un buen amigo

Escribir las preocupaciones

