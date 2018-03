Eddie Vedder rinde homenaje a Tom Petty en los Oscar

El vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, fue el protagonista de uno de los momentos más emotivos de la 90 edición de los premios Oscar. Durante el In memoriam, en el que se recuerda a aquellos ligados a la industria del cine que nos han dejado durante este año, Vedder interpretó en solitario con la guitarra una emocionante versión de Room at the top de Tom Petty and The Heartbreakers.

La actuación fue la banda sonora del video en el que, durante tres minutos, se recordó a aquellos miembros de la industria fallecidos en los últimos doce meses. El propio Tom Petty murió en octubre del pasado año.

Entre los rostros populares estuvieron Harry Dean Stanton, Jonathan Demme, John Heard, Martin Landau, Glenne Headly, Roger Moore, Sam Shepard, George A. Romero, Don Rickles y Jerry Lewis, entre otros.