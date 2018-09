Eddie Vedder, Bono y ahora Dave Grohl. ¿Por qué las estrellas del rock están perdiendo la voz?

No está siendo el mejor año para algunas de las mejores voces del rock internacional. primero conocimos la noticia de que Pearl Jam tuvo que posponer un concierto a última hora en Londres porque su vocalista, Eddie Vedder, perdió la voz. Hace tan sólo unos días, fue Bono el que no pudo seguir cantando Beautiful Day en Berlín, en el inicio de su gira europea con la que U2 pasará por Madrid con dos fechas.



El último caso es el de Dave Grohl, que ha anunciado que pospondrá dos conciertos por haberse quedado sin voz. Para anunciarlo, el líder de Foo Fighters ha bromeado acerca de su situación: “Esta es la última vez que me lío con Bono”.

FF RESCHEDULE 2 CANADA DATES DUE TO ILLNESS

“That’s the last time I ever make out with Bono” – DG

9/4 Edmonton & 9/6 Calgary. New dates – Edmonton 10/22 Calgary 10/23

Tix honoured for new dates. If refund is required, refunds available @ point of purchase until 9/25. pic.twitter.com/mldldml850

— Foo Fighters (@foofighters) 3 de septiembre de 2018