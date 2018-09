Eagle Eye-Cherry visita M80: entrevista en directo

Han pasado 14 años desde que Eagle Eye-Cherry visitó nuestro país, y será en octubre cuando el artista vuelva con parada en Madrid, Barcelona y Pontevedra.

Antes de este nuevo encuentro con los fans españoles, Eagle visitará nuestros estudios de M80, donde Mónica Ordóñez le entrevistará para conocer más a fondo a este talentoso músico que está a punto de sacar su sexto disco de estudio. Será este jueves 6 de septiembre, y podrás ver la entrevista a través de nuestra página de Facebook en directo a partir de las 17:30 horas.

Eagle -Eye Cherry, hijo y hermano de músicos, ha publicado hasta la fecha cinco discos. ¿Quién no reconoce y ha tarareado sus grandes hits Save Tonight o Falling In Love Again o Are You Still Having Fun?