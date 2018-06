Discos aptos para el verano. Thriller de Michael Jackson: bandera verde

Hoy se celebra el Día Europeo de la música y su objetivo es promocionar la música de dos maneras: la primera, que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar a la calle y la segunda, la organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni origen. ¿Cuántos segundos serías capaz de aguantar sin música?

Coincide con la llegada del verano, y en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes ¿a qué disco le pondrían bandera verde y a cuál bandera roja? Jorge Sánchez le da bandera verde a Thriller de Michael Jackson, Inés Vila sin embargo saca la bandera roja a Phill Collins. Nuestros oyentes también se han tomado la licencia de poner banderas y en Wake UP! nos quedamos sin duda con las de color verde.

Lo que no falla es que a la llegada del verano se le unen los hits que no paran de sonar en todas partes y no hay forma de sacarlos de la cabeza. Y es que las canciones del verano se caracterizan por sus versos crípticos, repletos de referencias literarias y filosóficas, por eso desde Wake UP! apostamos por estos clásicos imprescindibles.

Todos tenemos nuestros discos imprescindibles, y nuestro compañero Javier Penedo en The Box lleva dos temporadas analizando y disfrutando de estos 80 discos que hay que escuchar al menos una vez en la vida. Los top cinco son:

Thriller – Michael Jackson (1982)

Elvis Presley – Elvis Presley (1956)

A Night at the Opera – Queen (1975)

Pet Sounds – The Beach Boys (1966)

Sgt. Peppers Hearts Club Band – The Beatles (1967)

