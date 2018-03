El día que U2 grabaron el videoclip de ‘Where the streets have no name’ en una azotea

toma aérea de un bloque en Los Angeles con una parte de Bullet the Blue Sky sonando en un programa de radio. Se escuchan clips en la radio de disc jockeys que indican que U2 está planeando llevar a cabo a las 15:30 en las calles 7 y principal, y esperando una multitud de unas 30.000 personas. Fue el 27 de marzo de 1987. El vídeo comienza con unasonando en un programa de radio. Se escuchan clips en la radio de disc jockeys que indican queestá planeando llevar a cabo a las 15:30 en las calles 7 y principal, y

El vídeo de Where the streets have no name fue dirigido por Meiert Avis y producido por Michael Hamlyn y Dossett Ben. La banda atrajo a más de 1.000 personas durante su filmación, que tuvo lugar en la azotea de la tienda de licores República (hoy Plaza de Margarita, un restaurante de comida mexicana), en East 7th Street y South Main Street, en Los Angeles. La actuación de la banda en una azotea en un lugar público era una referencia al concierto final de The Beatles.

“El objetivo era cerrar las calles. Si hay una cosa que la gente odia en Los Angeles es que corten sus calles, y siempre hemos sentido que las bandas deben sacudir las cosas. Lo logramos porque la policía nos detuvo la filmación. ¿Estábamos preocupados por si nos arrestaban? No en aquel momento…”, comentó Adam Clayton, bajista del grupo.

Durante el rodaje, U2 tocó ocho canciones. La banda comenzó con una presentación de Where the streets have no name, con una pista de acompañamiento, seguido por una versión de People Get Ready. In God´s country, un segundo tema de Streets y Sunday Bloody Sunday sonaron después. Antes de la filmación, pasaron una semana reforzando el techo de la azotea de la tienda de licores para asegurarse que no se vendría abajo si un grupo de aficionados fueran a subirse en ella. Un generador eléctrico se colocó en el techo para que la actuación pudiera continuar en el caso de que las autoridades cortaran la corriente principal, lo que sucedió durante el rodaje.

Where the streets have no name se publicó como tercer single del álbum The Joshua Tree, álbum que marcaría la carrera de la banda U2. El vídeo ganó un premio Grammy a la mejor interpretación en un vídeo musical en la trigésimo primera edición de la ceremonia en 1989.