El día que Eric Clapton colaboró con Los Beatles

Corría el año 1964 cuando Eric Clapton conoció a los Beatles. A partir de ahí, el artista, que por aquel entonces formaba parte de The Yardbirds, y como el resto de los colegas que se tomaron con los de Liverpool, entabló una fuerte amistad con ellos, pero muy especialmente con George Harrison.

Tanto es así que una soleada mañana de hace 50 años, exactamente el 6 de septiembre de 1968 , Harrison recogió a Clapton de su casa de Kings Road y se lo llevó a directamente al estudio 2 de Abbey Road. El beatle había escrito la ya legendaria pieza While My Guitar Gently Weeps, y quería que su nuevo amigo participara en su grabación. No fue fácil, tuvieron que hacer más de 14 tomas sin que ninguna de ellas complaciera del todo a la banda. Se dice que John Lennon y Paul McCartney asistieron al ensayo sin muchas ganas, mientras que George Harrison no estaba conforme con los arreglos de guitarra.



Según Harrison, la presencia de Clapton en el estudio sirvió para rebajar la tensión entre el grupo y mejoraron mucho su comportamiento durante su presencia. Ringo Starr llegó a decir: “Había días memorables, Eric fue muy divertido, hasta el mismo George fue influenciado posteriormente por la técnica de Clapton”. La condición que impuso Eric Clapton para grabar el tema fue alejarse totalmente de su sonido natural y acercarse al de los Beatles, por lo que insistió en no utilizar ninguno de sus equipos y tomar así prestados los instrumentos y efectos de los cuatro de Liverpool.

John Lennon no estuvo en el estudio en esa sesión, por lo que, técnicamente, Eric Clapton nunca grabó con la banda completa. La canción se grabó con George Harrison en la voz y guitarra rítmica, Eric Clapton como guitarra principal, Paul McCartney en el piano y bajo (sus partes de bajo fueron dobladas más tarde) y Ringo Starr a la batería. Sin embargo, Eric Clapton no apareció nunca citado en el famoso Álbum Blanco donde se publicó la canción.

Clapton siempre estuvo de cierta forma ligado a los Beatles. Here comes the sun , por ejemplo, fue escrita por George Harrison para los Beatles en el jardín de la casa de Clapton; también Harrison se inspiró en Eric para crear el tema Savoy Truffle , ya que su amigo era un adicto al chocolate.